The Punisher termina la produzione, ecco le foto degli attori

La prossima serietanto attesa,, era in produzione già dallo scorso ottobre, ma sono state poche le notizie diffuse a proposito di questo nuovo progetto e ora sembra proprio che lo spettacolo abbia finalmente terminato la produzione. Dopo il salto, infatti, potete trovare le foto degli attori al party di fine produzione.

Le foto sono state diffuse tramite Twitter e mostrano Jon Bernthal circondato dai compagni, co-star e membri del team creativo.

Nei mesi scorsi, sono state diffuse sporadicamente alcune foto del set dello show e il protagonosta appariva molto diverso da come lo abbiamo visto finora sullo schermo. In diverse immagini, infatti, il personaggio è stato mostrato senza la barba che ha sfoggiato nella seconda stagione di Daredevil.

The Punisher ha visto Steve Lightfoot scrivere i primi due episodi della serie e servire anche come showrunner e produttore esecutivo, al fianco di Jim Chory e Jeph Loeb. Nel cast dello show comprende Jon Bernthal (Frank Castle), Deborah Ann Woll (Karen Paige), Daniel Webber (Lewis Walcott), Jason R. Moore (Curtis Hoyle), Paul Schulze (Nurse Jackie), Jamie Ray Newman (Sarah Lieberman) e Ebon Moss-Bachrach (Micro).

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist sono tutti disponibili su Netflix e i quattro eroi si incontreranno nello spettacolo di prossima uscita The Defenders. Inoltre, arriverà anche The Punisher e la seconda stagione di Jessica Jones e la terza stagione di Daredevil, ma le date di debutto di queste serie non sono ancora state comunicate.