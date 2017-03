The Punisher: una nuova foto accenna alla serie?

Con la promessa dell'arrivo di una serie spin-off su, il pubblico è entusiasta di poter rivederein uno spettacolo a lui dedicato, ma i dettagli di quando e come ciò avverrà, finora sono stati pochi. Ora, però, sulla pagina ufficiale della serieè stata pubblicata una foto che potrebbe darci dettagli in più.

Al termine della seconda stagione di Daredevil, abbiamo visto un CD contrassegnato con la parola "micro". Questo riferimento ha lasciato più domande che risposte, ma sull'account di Facebook dedicato alla serie è stata appena pubblicata una foto di quel momento saliente accompagnata dal seguente commento: "Le risposte del domani sono nascoste nel passato.".

La parola "Micro" è un cenno ad un personaggio nei fumetti di nome David Lieberman, un hacker alleato di The Punisher. Lo scorso autunno, Ebon Moss-Bachrach è statoscritturato per ricoprire il ruolo di Micro in The Punisher per 13 episodi. Con questo accenno da parte della produzione di Daredevil, sembra che da ora in poi, forse, potremo aspettarci l'arrivo di maggiori informazioni. L'immagine, comunque, potrebbe significare qualsiasi cosa. Con la parola "domani" nel commento, alcuni sostengono che "domani" verrà fatto un grande annuncio in proposito. Un'altra teoria è che i personaggi di The Punisher e Micro potrebbero fare un'apparizione in Daredevil. Quest'ultima teoria, però, sembra improbabile poiché Moss-Bacharach non è ufficialmente compreso nel cast di Daredevil, ma questo non significa che un'apparizione futura sia impossibile.

Indipendentemente da tutte le speculazioni, sarà divertente vedere dove ci porterà questo indizio.