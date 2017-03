The Resident: Emily VanCamp protagonista del medical drama della FOX

(Revenge, Captain America: Civil War) ha firmato per interpretare il ruolo principale nel nell’episodio pilota del prossimo medical drama della, intitolato. A riportare la notizia è, che spiega che la trama verterà su un giovane medico catapultato nella dura realtà di questo lavoro fin dal primo giorno.

Il personaggio di Emily VanCamp lavorerà sotto la supervisione del dottor Conrad, un medico che lavora da tempo nella struttura ospedaliera e che, a quanto viene riferito, "rappresenta tutto il bene e il male nella medicina moderna. Molte vite potrebbero essere salvate o perse, ma le aspettative saranno sempre disattese."

Emily VanCamp interpreterà Nicolette alias Nic, descritta come un’infermiera attraente e nuova scappatella romantica del medico Conrad. Conrad sarà interpretato da Matt Czuchry, che è noto per aver interpretato Cary Agos nella serie della CBS The Good Wife. È anche noto il ruolo di Logan Huntzberger nella serie di Una Mamma per Amica e nel recente revival, Una mamma per amica: A Year in the Life. Emily VanCamp è invece nota per aver interpretato Rebecca Harper nella serie TV Brothers & Sisters e Amy Abbott in Everwood, ma è probabilmente più conosciuta per la parte di Sharon Carter, pronipote della fondatrice dello S.H.I.E.L.D. Peggy Carter (Hayley Atwell) nel Marvel Cinematic Universe.

Nel cast del pilot troveremo anche Shaunette Renee Wilson (Billions e il prossimo film della Marvel Black Panther), Manish Dayal (The Hundred-Foot Journey, Agents of S.H.I.E.L.D.) e Bruce Greenwood (Star Trek e la prossima versione televisiva del film Dirty Dancing).

The Resident è stato scritto da Amy Holden Jones (Mystic Pizza), Hayley Schore (Code Black) e Roshan Sethi (Code Black). Amy Holden Jones sarà anche produttore esecutivo assieme a Oly Obst e Antoine Fuqua (Training Day, I Magnifici Sette), con Hayley Schore e Roshan Sethi in veste di co-produttori esecutivi.