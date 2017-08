The Resident: Melina Kanakaredes entra a far parte del cast del medical drama

L'attrice, nota per le sue apparizioni nella serie, ha da poco firmato con laper entrare a far parte del cast del nuovo medical drama, come personaggio regular!

Lo show, scritto da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi e diretto da Phillip Noyce, verterà su un giovane medico catapultato nella dura realtà di questo lavoro fin dal primo giorno.

Kanakaredes vestirà i panni del dottor Lane Hunter, il miglior oncologo dello stato della Georgia. Lane è una leader forte, brillante e affettuosa che trascorre ogni momento di veglia ad accudire i suoi pazienti. Tuttavia, col trascorrere della stagione, scopriremo un'inaspettata complessità di sorprendenti colpi di scena e i turni finiranno per sfociare in situazioni di thriller angoscianti. L'attrice si unisce ai già annunciati membri del cast di The Resident: Matt Czuchry, Manish Dayal, Bruce Greenwood, Emily VanCamp, Shaunette Wilson e Moran Atias.