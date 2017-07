The Rook: l'autrice di Twilight, Stephenie Meyer, lavorerà alla serie!

La creatrice della saga di libri di, ha trovato il prossimo progetto a cui lavorare: la serie tv a tema soprannaturale,

Il network Starz ha acquisito i diritti del romanzo di Daniel O'Malley del 2012, intitolato The Rook, e ci saranno nomi importanti che lavoreranno alla creazione di questa nuova serie. Non ultima, proprio Stephenie Meyer che sarà produttore esecutivo. Stephen Garrett sarà lo showrunner e produttore esecutivo.

La storia cartacea di The Rook segue Myfanwy Thomas, una donna di circa trent'anni che si risveglia in un parco senza alcun ricordo di chi sia, ma che alla fine scopre di far parte di una sorta di agenzia governativa che combatte minacce soprannaturali in Gran Bretagna.

La produzione della serie dovrebbe iniziare il prossimo anno.