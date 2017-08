The Secret World: Johnny Depp produrrà l'adattamento televisivo del videogame

La compagnia di produzione, dell'attore Johnny Depp , produrrà l'adattamento televisivo di, basato sul videogioco MMO.

Lo show sarà scritto da James V. Hart (Hook) e da Jake Hammer, con Pam Veasey (ex showrunner per CSI: New York) che ne farà parte in qualità di showrunner. The Secret World racconterà la storia di un gruppo agenti sotto copertura e di una guerra tra le società segrete degli gli Illuminati, dei Dragoni e dei Templari. La lotta contro il soprannaturale che gli agenti si troveranno ad affrontare, ci porterà ad esplorare il mondo delle leggende - o che crediamo essere tali - e le attuali teorie di cospirazione. Nel gioco, i giocatori possono viaggiare in città che esistono davvero, come anche tuffarsi in luoghi leggendari come la città di Hollow Earth e la Dimensione Infernale.

Johnny Depp, Christi Dembrowski, Sam Sakar e Giddings saranno produttori con la Veasy.

Rui Casais, CEO della Funcom, creatrice del videogioco, ha dichiarato: "L'universo di The Secret War è pieno di storie che aspettano solo di essere raccontate. Dalle società segrete, ai miti, alle leggende, The Secret World cattura e punta l'attenzione verso alcuni dei più grandi misteri dell'umanità, chiedendosi "Cosa succederebbe se...? Dal momento in cui Gudrun è venuto da me con questo progetto, l'ho amato. E' la storia segreta delle persone, che governano le persone, che governano il mondo!"

