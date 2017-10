The Shannara Chronicles 2: è online una nuova clip sul passato di Will!

Le Cronache di Shannara è in onda con la seconda stagione su Spike; in Italia possiamo guardarla sulla piattaforma a pagamento Sky. Nella notizia che segue ci sono delle anticipazioni sulla corrente stagione; se non volete leggere spoiler non proseguite con la lettura.

Finalmente scopriremo qualcosa sul passato di Will e, più precisamente, avremo delucidazioni sulla storia di suo padre, Shea, l'eroe del primo libro da cui è tratta la serie tv. Ci spiegherà anche qualcosa sull'uso che will riesce a fare delle pietre elfiche.

Le Cronache di Shannara prende ispirazione dal secondo libro della serie di romanzi scritti da Terry Brooks. Lo show segue le avventure di Will Ohmsford, interpretato da Austin Butler. Ogni libro ha un protagonista diverso, ma la serie resta fedele ai personaggi che abbiamo visto nella prima stagione. Le differenze con i libri sono molte, compreso il fatto che Shea, nei libri, era il nonno di Will, non il padre. Comunque, vedremo come avranno deciso di sviluppare la storia nel prossimo episodio, intitolato “Wraith”.

Nella clip si vede ciò che accadde tra Shea e Warlock Lord, e ci rivela qualcosa anche sulla magia delle pietre elfiche che portarono Shea alla follia. Inoltre, possiamo vedere Will che parla con suo zio, Flick (Mark Mitchinson), il fratello di Shea.

A Will viene detto che i due fratelli combatterono contro Warlock Lord 30 anni prima e che poi, dopo la guerra, a Flick venne affidato, da Shea, il compito di crescere Will come fosse figlio suo, senza dirgli mai nulla dei suoi poteri magici. Flick confessa anche che l'"aver rinnegato la sua missione" e il "rimorso conseguente" furono la vera causa della morte di Shea, non la follia a cui le pietre l'avevano portato.

Will avrà tanto con cui confrontarsi quindi, nel prossimo episodio di Le Cronache di Shannara.