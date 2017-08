The Shannara Chronicles 2: sono online trailer ufficiale, data d'uscita e foto!

Le Cronache di Shannara (titolo originale), arriva per la sua seconda stagione sue adesso è stata ufficialmente annunciata la data della premiere, direttamente neldella season 2. Guardate!

E' appena uscito il primo trailer di The Shannara Chronicles, per pubblicizzare l'uscita della tanto attesa seconda stagione, passata su Spike tv. Lo show televisivo, basato sui romanzi per giovani adulti di Terry Brooks, è andato in onda per la prima volta su MTV all'inizio del 2016, con una prima stagione composta da dieci episodi. In generale, la serie è stata accolta molto positivamente dalla critica. Grazie ai buoni ascolti - la serie è stata adattata per la tv da Alfred Gough e Miles Millar di Smallville - è stata subito ordinata una seconda stagione ma poi è uscita la notizia che lo show sarebbe passato, da MTV a Spike, network della Viacom, sempre di proprietà di MTV.

Nella prima stagione di Shannara abbiamo seguito le avventure dell metà elfo e metà umano Will (Austen Butler), della principessa Elfo Amberle (Poppy Drayton) e dell'umana Eretria (Ivana Baquero), che cercano di salvare la loro terra dall'invasione di forze demoniache. Durante il loro percorso, i ragazzi incontrano il druido Allanon (Manu Bennett) e lo zio di Amberle, Ander (Aaron Jakubenko). Il trailer della seconda stagione, tuttavia, introduce un gran numero di nuovi personaggi e conferma la data d'uscita su Pike: l'11 ottobre prossimo!

Nei dieci episodi della season 2 vedremo un cast composto anche da questi nuovi personaggi, dunque: Lyria (Vanessa Morgan), Mareth (Malese Jow), Garet (Gentry White), Queen Tamlin (Caroline Chikezie), e il Generale Riga (Desmond Chiam).

In molti si sono chiesti cosa avrebbe significato il fatto di spostare la serie da un'emittente a un'altra, quantomeno in termini di budget e di visione generale della storia ma, almeno dal nuovo trailer, sembra aver mantenuto lo stile e l'atmosfera della stagione 1. Per fortuna non manca molto alla premiere e vedremo se l'attesa sarà valsa la pena.

The Shannara Chronicles stagione 2 arriva l'11 ottobre su Spike.