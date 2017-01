The Snatch: Il trailer della serie tv tratta dal film di Guy Ritchie

Rupert Grint, Luke Pasqualino e Ed Westwick saranno protagonisti della serie tv tratta dal film di Guy Ritchie. Il primo trailer è online e la serie arriverà a marzo 2017.

Il film uscì nel 2000 e riscosse un grande successo di pubblico tanto da diventare un cult generazionale, il cast era stellare: Benicio del Toro, Brad Pitt, Dennis Farina, Alan Ford, sotto la direzione di Guy Ritchie.

The Snatch torna con una serie tv, la cui storia sarà uno spin-off del film; per il progetto da piccolo schermo sono stati coinvolti diversi attori britannici: Rupert Grint, l'ormai celebre Ron in Harry Potter, Luke Pasqualino e Ed Westwick, per tutti Chuck Bass nella serie Gossip Girl. Il trailer promette una storia del tutto nuova mentendo l'ambientazione e l'atmosfera del film di Ritchie.

La serie sarà divisa in 10 episodi che saranno disponibili sul sito streaming Crackle dal prossimo marzo.