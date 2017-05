The Strain: annunciata la data della première della quarta e ultima stagione

ha fissato la data per la première della quarta e ultima stagione diper il: la notizia di seguito contiene enormi spoiler sulla trama della serie, se non volete anticipazioni potete interrompere qui la lettura.

La nuova stagione sarà ambientata cronologicamente nove mesi dopo il finale della terza, la quale si è conclusa con un'esplosione nucleare globale. Il mondo è caduto nell'oscurità liberando gli strigoi e permettendo loro di muoversi durante il giorno e consentendo al Padrone di stabilire un regime totalitario.

Facendo leva sulle paure della popolazione, il Padrone e i suoi seguaci hanno creato un'inquietante alleanza chiamata "The Partnership" che spinge la maggior parte degli esseri umani a lavorare per gli strigoi, per la sopravvivenza. Il cast comprende Corey Stoll, David Bradley, Jonathan Hyde, Kevin Durand, Ruta Gedmintas, Miguel Gomez, Richard Sammel, Max Charles e Rupert Penry-Jones.



La serie è ispirata al best-seller scritto da Guillermo del Toro e Chuck Hogan, ed è prodotta da FX Prods.