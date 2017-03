The Tick: riprese iniziate per la serie Amazon. Ecco il nuovo costume!

Il pilot diè stato tra i più apprezzati tra quelli dell'ultima infornata di, riuscendo a ottenere anche l'ordine per una serie completa grazie al successo di pubblico e critica.

Adesso le riprese della prima stagione sono ufficialmente iniziate, e proprio dal set ecco arrivare online anche la prima foto che vede protagonista Peter Serafinowicz nei panni dell'eroe del titolo, con indosso un nuovo, sfavillante costume ancora più blu rispetto a quello del pilot.



The Tick non ha ancora una sinossi ufficiale, ma sappiamo che sia Jackie Earle Haley (Preacher) che Woopie Goldberg potrebbero essere confermati come membri ricorrenti del cast.



Ecco la foto del nuovo costume: