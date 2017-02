The Vampire Diaries 8: online l'ultimo teaser del finale di serie!

Come tutti voi saprete già da tempo, l'ottava stagione di, attualmente in onda sul network, è quella che concluderà definitivamente la serie e, da pochi istanti, la rete ha diffuso online l'ultimo teaser che ci regala una piccola occhiata alla puntata finale. Il video è disponibile alla visione in fondo alla news.

Con questo nuovo filmato molto breve, non ci viene data la possibilità di accedere a molti indizi sull'episodio e, quindi, l'epilogo della travagliata storia che ci ha accompagnato in questi lunghi anni resta ancora avvolto nell'ombra. Gli unici elementi che abbiamo a disposizione per ipotizzare qualcosa ci vengono dati dalla scarna descrizione dell'episodio rilasciata da The CW la scorsa settimana: "Con il destino di Mystic Falls in gioco, Stefan e Damon devono combattere il loro nemico più grande per un'ultima battaglia.".

L'ultima e sedicesima puntata dell'ottava stagione conclusiva di The Vampire Diaries, che porterà il titolo di I Was Feeling Epic, verrà trasmessa sui piccoli schermi a stelle e strisce sul network The CW nel corso della serata di venerdì 10 marzo.