The Vampire Diaries: Nina Dobrev difende la sua scelta di abbandonare la serie

vuole che il mondo sappia il motivo che l'ha spinta ad abbandonare la serie che le ha regalato il successo e il riconoscimento a livello globale: The Vampire Diaries

L'attrice, che per sei anni ha interpretato la parte di Elena Gilbert nella serie tv, ha rilasciato un'intervista a Rogue Magazine nella quale spiega dettagliatamente cosa l'abbia spinta a lasciare la serie tv fantasy sui vampiri di Mystic Falls:

"Ho sempre voluto prendermi dei grossi rischi. Ho iniziato con The Vampire Diaries quando avevo 20 anni e interpretavo una giovane adolescente. Poi ho interpretato anche, nello stesso show, la pazza e manipolatrice Katherine. Poi sono cresciuta, sono diventata adulta e ho pensato di dovermi staccare da quella realtà. Mentalmente è stato un processo stressante. Ero comunque pronta ad imbarcarmi in progetti diversi."

"Oltretutto volevo dimostrare a tutti che si sbagliavano quando mi dicevano che, interpretando per tanto tempo lo stesso personaggio, sarei rimasta incollata a quel ruolo per sempre e mi avrebbero, di conseguenza, proposto sempre parti simili."

Attualmente la Dobrev è al cinema con Flatliners, e ha detto al riguardo quanto segue:

"E' un concetto unico, l'idea di morire e tornare dall'aldilà. Tutti, ad un certo punto della vita, ci chiediamo cosa ci sia dopo. Insomma, siamo qui per un po' e poi cosa? Il nulla? E' davvero così? Ci sono tante domande che io stessa mi sono posta più volte e il fatto che questo film esplori questo concetto è molto intrigante per me."

Ora, sicuramente la Dobrev è al corrente del fatto che questo film di unico ha ben poco, essendo un sequel/reboot dell'originale Linea Mortale con Kiefer Sutherland e Julia Roberts, comunque ci sta voler provare qualcosa di nuovo. Magari che abbia anche successo, la prossima volta, visto il risultato poco esaltante che il film sta ottenendo al box office, voi che ne dite?