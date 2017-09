The Vampire Diaries: da oggi la serie fantasy arriva su Infinity!

Da oggi, i protagonisti dell'ottava e ultima stagione della seriesono arrivati sulla piattaforma di streaming. Lo show, creato da, si ispira alla saga di libri omonimi della scrittrice

L'ottava stagione sarà composta da 16 episodi e porterà a termine le avventure dei fratelli Salvatore, iniziate il 10 settembre 2009 sul network americano The CW appassionando milioni di spettatori in tutto il mondo.

La nuova stagione di The Vampire Diaries presenterà al pubblico di Infinity i nuovi personaggi dello show - come i due nuovi antagonisti: Sybil (Nathalie Kelley), una creatura immortale dal potere manipolatorio e Arcadius "Cade" (Wolé Parks), il diavolo in persona - i quali si aggiungeranno ai volti familiari di Chris Wood (Kai), David Anders (John Gilbert), Kayla Ewell (Vicki), Michael Trevino (Tyler) e l'attesissima Nina Dobrev.