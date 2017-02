The Walking Dead 7: un nuovo amore o un amico a 4 zampe per Daryl?

Se state sperando di vedere la nascita di una relazione amorosa per, probabilmente non sarete molto fortunati. Tuttavia, ci potrebbe essere un altro rapporto epico che avrà luogo per il signorquandoritornerà per i suoi prossimi otto episodi e oltre.

Durante un panel, il produttore esecutivo Greg Nicotero è stato raggiunto dagli attori che impersonano Negan e Daryl, ovvero Jeffrey Dean Morgan e Norman Reedus. In questa occasione, un fan ha preso il microfono per chiedere se ci sarà un interesse amoroso per Daryl Dixon. Nicotero ha risposto in modo sorprendente, ma anche estremamente interessante: "Lo spunto per un elemento nuovo in The Walking Dead e per il nostro Daryl Dixon è in sospeso fin dalla stagione 2, quando Norman ha detto 'Voglio un cane! Voglio davvero un cane!' Vuole un animale domestico. Ma comunque, c'è un animale a quattro zampe che è stato introdotto in The Walking Dead.". Naturalmente, Nicotero fa riferimento re Ezekiel e alla sua tigre di Shiva. Prima che Nicotero potesse dire qualcosa di troppo 'spoileroso', Reedus è intervenuto per una battuta: "Ho fatto sesso con quella tigre!", ha affermato scherzando l'attore.

Per quanto riguarda l'interesse amoroso, molti fan che sperano di vedere Daryl condividere il cuscino con un altro personaggio in qualunque momento ma, purtroppo per loro, sembra che non ci siano piani immediati per questo: "Su questo punto, vedremo che cosa possiamo costruire", ha affermato Nicotero.