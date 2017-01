The Walking Dead: presto in arrivo la birra 'Lucille'!

Seguendo l'esempio di molti altri show televisivi, tra poco ancheoffrirà a tutti i suoi fan una nuova bevanda alcolica. Presto, infatti, verrà lanciata una nuova birra in edizione limitata che verrà prodotta dalla Terrapin Beer Company e che porterà un nome che, ormai, abbiamo imparato a conoscere molto bene.

Grazie a questa nuova bevanda, avremo la possibilità di dare un piccolo assaggio alla donna amata da Negan. Lucille, questo il nome della birra, verrà distribuita in versione super-limitata a partire dalla fine di febbraio.

Per presentarci la nuova bevanda, è già stata diffusa la descrizione della birra Lucille, che si potrà ritrovare sull'etichetta della bottiglia: "Lucille è una Imperial Stout prodotta con melassa e vaniglia.". Per dare un tocco più realistico, inoltre, la birra è stata "invecchia in hickory, acero e frassino bianco, i tre legni che vengono utilizzati per la produzione di mazze da baseball.". Con un grande sapore, i suoi aromi promettono di colpirci duramente.

La nuova birra verrà distribuita in bottiglie da 500 ml avvolte in una etichetta a tema Lucille, sfoggiando l'aspetto di una mazza da baseball avvolta nel filo spinato. La produzione sarà il frutto del lavoro congiunto della Terrapin Beer Co con l'editore Skybound, che sta dietro a The Walking Dead.

Ricordiamo che la seconda parte della settima stagione della serie tornerà sui piccoli schermi a stelle e strisce nel corso della serata di domenica 12 febbraio.