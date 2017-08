The Walking Dead: il cast celebra il 100esimo episodio in un nuovo video

L'ha rilasciato un video, ma stavolta non si tratta di trailer o teaser, si tratta di una clip in cui il cast della serie celebra ildi, esprimendo il loro pensiero su cosa significhi far parte di questo show.

Basato sui fumetti scritti da Robert Kirkman e pubblicati da Image Comics, The Walking Dead è la serie drama più seguita dagli adulti d'età compresa tra i 18-49 anni. I produttori esecutivi della serie sono: Scott M. Gimple, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert, Greg Nicotero e Tom Luse. The Walking Dead racconta la storia di un gruppo di sopravvissuti ad un'apocalisse zombie, guidati da Rick Grimes, un ufficiale della polizia, che viaggiano in cerca di una nuova casa sicura. Le star della serie sono Andrew Lincoln, Norman Reedus, Steven Yeun, Lauren Cohan, Danai Gurira, Chandler Riggs, Sonequa Martin-Green, Michael Cudlitz, Josh McDermitt, Ross Marquand, Christian Serratos e Jeffrey Dean Morgan.

L'ottava stagione della serie The Walking Dead tornerà a partire dal 22 ottobre.