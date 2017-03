The Walking Dead 7: AMC diffonde le foto del season finale

Nella serata di ieri gli spettatori italiani hanno assistito al quindicesimo e penultimo episodio della serie horror, che si sta apprestando a chiudere il suo settimo capitolo con la sedicesima puntata del prossimo lunedì. In attesa del finale di stagione, la reteha diffuso le foto dell'episodio che trovate in calce alla news.

Dopo il video estratto dal sedicesimo episodio che la rete via cavo aveva diffuso nel corso della giornata di ieri, arrivano queste nuove foto che ci danno qualche indizio in più su ciò che ci possiamo aspettare.

Il finale della stagione 7 porta è intitolato The First Day Of The Rest Of Your Lives. Come alcuni di voi potrebbero notare, questo titolo è in netto contrasto con quello della premiere del settimo capitolo della serie, che portava il nome di The Day Will Come When You Won't Be.

Stando a quanto si vede dalle foto, sembra che il personaggio di Eugene avrà un ruolo centrale nella dinamica di questo season finale, in cui molto probabilmente scopriremo quale sia veramente la sua posizione: se si sia totalmente abbandonato alla folle causa di Negan, o se stia fingendo di essere completamente succube del temibile leader.

L'ultimo e sedicesimo episodio di The Walking Dead verrà trasmesso domenica 2 aprile sulla rete via cavo AMC negli Stati Uniti, per poi arrivare sui piccoli schermi del nostro paese nel corso della serata di lunedì 3 aprile sul canale FOX, canale 112 della piattaforma satellitare Sky.