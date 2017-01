The Walking Dead 7: AMC diffonde un nuovo promo dei prossimi episodi

Mancano circa tre settimane al debutto sui piccoli schermi italiani e statunitensi delle prossime e nuove puntate della seconda parte della settima stagione della serie horrore nelle ultime ore il networkha rilasciato in rete un nuovo promo che ci presenta gli episodi inediti. Il filmato è visibile dopo il salto.

"Unisciti a noi... in lotta per la libertà... per tutti noi". E' Rick Grimes, interpretato da Andrew Lincoln, a parlare in questo nuovo filmato da poco rilasciato per l'ultima parte della stagione 7 di The Walking Dead.

Anche se nessuna sequenza contenuta all'interno del video è del tutto nuova, la AMC ha fatto un montaggio inedito e ha dato una diversa saturazione rosso sangue alle immagini. Questa seconda parte del capitolo darà il via all'incontro di Rick con i leader di ogni comunità che il nostro gruppo conosce. Il protagonista cercherà di unirli tutti in modo da poter aumentare le loro probabilità di sconfiggere Negan e il suo fedele gregge di Salvatori.

The Walking Dead vede come produttori esecutivi Scott M. Gimple, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert, Greg Nicotero e Tom Luse. La premiere di mezza stagione verrà trasmessa negli Stati Uniti domenica 12 febbraio.