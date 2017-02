The Walking Dead 7: AMC diffonde una nuova clip dalla midseason premiere

Dopo i vari trailer e il teaser trasmesso nel corso del Super Bowl, la rete via cavoha rilasciato online una nuova clip tratta dal primo episodio della seconda parte di stagione della serie horror. Come sempre potete trovare il video, dopo il salto, in fondo alla news.

Nella nuova clip, Rick e il suo gruppo si imbattono in un blocco stradale che sospettano sia stato realizzato da Negan e Salvatori. Rapidamente, Rick escogita un piano per superare blocco senza che i Salvatori lo sappiano. Nella sinossi ufficiale per l'episodio che porterà il titolo di Rock in the Road si legge semplicemente che Rick si introdurrà in una nuova comunità. Il gruppo a cui si fa riferimento è il Regno di re Ezekiel, con cui Rick entra in contatto grazie al personaggio di Jesus. Assente dalla scena, tuttavia, è Daryl Dixon, mentre possiamo rivedere, oltre a Rick, Michonne, Jesus e Carl.

The Walking Dead ritornerà sui piccoli schermi a stelle e strisce con le sue nuove puntate della settima stagione domenica 12 febbraio su AMC, mentre in Italia lo show ripartirà lunedì 13 febbraio su FOX.