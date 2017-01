The Walking Dead 7: arrivano online le foto della seconda parte di stagione

Da pochissimo, il network televisivo statunitenseha diffuso in rete delle nuove foto che ci consentono di dare uno sguardo alle prossime e nuove puntate della seconda parte della settima stagione della serie horror. Come sempre, tutte le immagini sono disponibili, dopo il salto, in calce alla notizia.

Nelle foto, come potete vedere, la nostra squadra è di nuovo insieme. Vediamo Daryl Dixon, Michonne, Rick Grimes, Rosita e Aron non soltanto nei confini della zona sicura di Alexandria, ma anche in un luogo sconosciuto.

Sulla base della sinossi ufficiale per le prossime puntate e del trailer da poco rilasciato, sappiamo che Rick ha un piano per unire il suo gruppo di sopravvissuti con quelli del Regno e di Hilltop. Lo scopo, ovviamente, è quello di eliminare Negan e i suoi Salvatori e di liberarsi, così, dallo stato di sudditanza a cui sono costretti.

The Walking Dead tornerà con la sua seconda parte del settimo capitolo il 12 febbraio sul network statunitense AMC.