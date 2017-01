The Walking Dead 7: clamoroso rumor sul ritorno di un personaggio! SPOILER!

Quandoè stato introdotto in, ha avuto un grande impatto sullo show, soprattutto per i personaggi che ha eliminato subito dopo il suo arrivo. Ora, si sta diffondendo sempre più in rete una voce che preannuncia il ritorno, per alcuni assolutamente impossibile, di una delle vittime del sadico leader.

Attenzione! Possibili Spoiler!

Come sappiamo, nel corso della prima puntata dell'attuale settima stagione Abraham Ford e Glenn Rhee sono stati trucidati dal nuovo terribile personaggio che li ha massacrati frantumandone i crani, senza lasciare alcun dubbio sulla loro morte e con nessuna possibilità di un loro eventuale ritorno in forma di zombie.

Tuttavia, una nuova voce che si sta rapidamente diffondendo tra i fan suggerisce che uno dei due personaggi apparirà nuovamente in The Walking Dead. Se la voce si rivelasse essere fondata, si tratta di uno spoiler potenzialmente importante.

Secondo la voce, sarà Abraham Ford a fare la sua apparizione nel finale della stagione 7 di The Walking Dead che verrà trasmessa ai primi di aprile. I dettagli del ritorno di Michael Cudlitz riguardano il suo interesse amoroso Sasha. Sui particolari del ritorno del personaggio, le versioni del rumor si differenziano ma, se veramente gli sceneggiatori hanno pianificato un tale rientro in scena, sembra che l'ipotesi più probabile sia, semplicemente, quella di un flashback o di un sogno in cui Sasha rivede Abraham e parla con lui.

The Walking Dead tornerà il 12 febbraio.