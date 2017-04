The Walking Dead 7: ecco il significato del soldatino di legno

Il finale della settima stagione della serie horror diè ormai alle nostre spalle e mentre i fan si preparano al lungo periodo di attesa per il prossimo capitolo, possono dedicarsi a comprendere più a fondo alcune sequenze che, per alcuni, sono apparse senza significato. Dopo il salto potete trovare la spiegazione di una di queste.

Attenzione! Spoiler per il finale di stagione di The Walking Dead 7!

In mezzo al caos in cui ci siamo trovati nell'ultima puntata di questo settimo capitolo, Daryl ha trovato una statuetta in legno con un messaggio scritto sopra. Il messaggio diceva: "Non lo sapevo.". Per chi non avesse compreso il significato della piccola statuetta in legno e del suo messaggio, la soluzione è semplice: la statuetta era di Dwight, che l'ha lasciata ad Alessandria perché venisse trovata.

In passato, Dwight è stato mostrato mentre si dedicava all'intaglio di questo tipo di statuine e quella che si vede nel finale di stagione sembra essere proprio quella che Daryl ha visto in camera di Dwight quando è scappato dal Santuario.

Il messaggio trovato da Daryl significa che Dwight non sapeva che Jadis e il suo team stavano per tradire Rick e che non era a conoscenza dell'imminente attacco di Negan su Alessandria. Inoltre, significa che Negan non ha informato Dwight dei suoi piani, il che è il segno di un possibile problema di fiducia tra i due personaggi.

La prossima e ottava stagione di The Walking Dead dovrebbe arrivare presumibilmente nel corso degli ultimi mesi di quest'anno.