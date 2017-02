The Walking Dead 7: i fan prendono in giro la gaffe della midseason premiere

Dopo tanta attesa, la settima stagione diè tornata con i suoi nuovi episodi sui piccoli schermi americani e italiani qualche giorno fa, quando è andata in onda la prima puntata della seconda parte del capitolo, ma data la consueta cura per i dettagli, i fan non si aspettavano di certo di assistere a questa strana e buffa gaffe.

In quello che potrebbe essere il più insolito scivolone della produzione dell'intera serie di The Walking Dead, l'utente di Reddit Abberline1888 ha notato che durante una scena cruciale della premiere, i membri del gruppo di Rick sono in piedi di fronte ad un edificio il cui interno sembra essere fatto di carta. L'immagine originale può esser vista in calce alla news.

La AMC deve ancora fare una dichiarazione ufficiale sull'immagine o dare una spiegazione per l'errore, che da allora è diventato un argomento chiacchieratissimo sui social media. Tuttavia, la stella Chandler Riggs (Carl) ha lasciato un commento al post dicendo: "Contento di non essere l'unico ad averlo notato.". Mentre si potrebbe essere tentati di chiedersi se il commentatore in questione è davvero Riggs, l'attore ha recentemente condotto una sessione autentica su Reddit utilizzando lo stesso nome utente, dando credito all'ipotesi dei fan, secondo cui Hilltop sarebbe in realtà una "città di carta.".

Forse la risposta più intelligente e umoristica per l'immagine che mostra l'interno fatta di carta, è stata quella dell'utente Reddit Whitesquare, che ha commentato dicendo: "E' un bel richiamo alla versione cartacea dei fumetti, però!".