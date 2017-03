The Walking Dead 7: Greg Nicotero anticipa un finale di stagione 'differente'

L'episodio finale del settimo capitolo della serie horrorsarà drasticamente diverso dalla sua premiere. A quanto sembra, infatti, nell'ultima puntata della stagione assisteremo al vero punto di svolta della storia dei nostri personaggi, almento secondo quanto affermato recentemente da

"Credo che le puntate continueranno a slanciarsi in avanti e vedere dove siamo ora, fa davvero redere conto che avremo un finale molto diverso da quelli che abbiamo fatto in passato" - ha detto Nicotero - "E' stato emozionante girare quell'episodio e sarà molto adrenalinico vederlo. E' stata davvero, davvero una bella esperienza.".

Successivamente Nicotero si è concentrato maggiormente sull'ultima puntata andata in onda negli USA: "Questo episodio 7x12 mi ha dato molte soddisfazioni, anche perché ho sentito veramente la grande possibilità di consentire a Danai Gurira e Andy Lincoln di giocare un po' con i loro personaggi.

Il produttore, infine, è tornato a descrivere il carattere dei prossimi episodi: "Mi piace quello che stiamo facendo con The Walking Dead. Abbiamo impostato tutto nella prima parte della stagione, per poi cominciare a schiacciare sull'acceleratore solo ora con il ritorno del vecchio Rick Grimes. Abbiamo avuto la possibilità di vedere molto di più di Daryl. E' davvero grande. Questi episodi stanno davvero compiendo questo cammino in cui abbiamo trascinato il nostro pubblico da luoghi bui e profondi nella prima metà della stagione, per poi arrivare a questo riscatto. Ed è molto importante che il nostro pubblico capisca che a volte sta guardando qualcosa che potrebbe non piacere, ma che è un mezzo per un fine. Questi episodi hanno questo aspetto perché li abbiamo costruiti così mirando ad un preciso obiettivo.".