The Walking Dead 7: in rete un promo dal decimo episodio della stagione

L'attesa è finalmente finita. La nona puntata della settima stagione della serie horrorè andata in onda nella serata di ieri sui piccoli schermi statunitensi della rete via cavoe questa sera arriverà anche in Italia ma, da pochissimo, il network ha già diffuso un promo per il prossimo episodio che potete trovare dopo il salto.

Stando alle indiscrezioni che, ovviamente, stanno già dilagando su internet, sembra proprio che i fan di The Walking Dead possano confidare in un ritorno in grande stile della serie con questo suo primo episodio della seconda metà della stagione che porta il titolo di Rock in the Road. Dopo le tante critiche e polemiche che si erano sollevate mesi fa a causa di quello che i fan giudicavano come un ritmo troppo lento e pesante che caratterizzava le puntate che formavano la prima parte del settimo capitolo, ora sembra che finalmente la serie stia tornando a regalare nuovi momenti d'azione e di adrenalina ai suoi spettatori.

In questo nuovo video diffuso da AMC, però, ci vengono già presentate alcune inedite sequenze della puntata successiva che porterà il titolo di New Best Friends e in cui possiamo vedere ancora i nostri protagonisti intenti ad avvicinare una nuova comunità.

La prossima e decima puntata di The Walking Dead verrà trasmessa il 19 febbraio su AMC.