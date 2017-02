The Walking Dead 7: la midseason premiere risolleva gli ascolti

La prima puntata della seconda metà del settimo capitolo diè stata la terza più forte della stagione in termini di rating e la seguente decima puntata si aggiudica il sesto posto negli ascolti registrando lieve calo rispetto alla puntata precedente, ma comunque alzando la media degli audience dell'anno.

L'episodio 7x10 ha totalizzato una media di 11.08 milioni di telespettatori nella notte di domenica per un rating 5.28 punti nella fascia 18-49, in base ai dati di Showbuzz. La serie di AMC ha superato l' NBA All-Star Game, che ha guadagnato un rating di 2.63 raggiungendo circa la metà degli audience rispetto allo show horror. La premiere della metà della stagione, che ha lasciato il pubblico in dubbio su dove si stesse dirigendo padre Gabriel e con un enigmatico sorriso di Rick, si è guadagnata 12 milioni di telespettatori. Queste puntate, quindi, sono fra i migliori episodi della stagione in termini di audience. Ecco qui la lista completa:

7x01 : 17.030.000

7x02 : 12.460.000

7x03 : 11.720.000

7x04 : 11.400.000

7x05 : 11.000.000

7x06 : 10.400.000

7x07 : 10.480.000

7x08 : 10.580.000

7x09 : 12.000.000

7x10 : 11.080.000