The Walking Dead 7: online nuove foto e promo dall'episodio 7x12

Da pochissimo la rete via cavo statunitenseha rilasciato in rete alcune inedite immagini e un nuovo promo per la prossima e dodicesima puntata dell'attuale settima stagione della serie horror, che ci consentono di dare una sbirciata agli eventi del prossimo episodio. Come sempre, trovate tutto il materiale dopo il salto.

Come potete vedere dal nuovo filmato e dalle foto, ad occupare una grande parte della prossima puntata saranno, molto probabilmente, i personaggi di Rick e Michonne, che a quanto sembra si stanno impegnando attivamente nella ricerca di armi, di cui l'intero gruppo di Alexandria ha un bisogno sempre più opprimente. Ovviamente, durante la loro esplorazione non mancheranno le sorprese e, come possiamo vedere, anche alcuni nuovi incontri non tarderanno ad arrivare.

La prossima e dodicesima puntata della settima stagione di The Walking Dead, che porta il titolo di Say Yes, verrà trasmessa su AMC domenica 5 marzo. In Italia la puntata andrà in onda lunedì 6 marzo alle ore 21:00 su FOX.