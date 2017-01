The Walking Dead 7: online il nuovo trailer e la durata dei prossimi episodi

Solo più due settimane ci separano dal ritorno della serie horrorcon la sua seconda parte della settima stagione e il networkci concede di vedere nuove sequenze della premiere con una nuova clip da poco rilasciata online. In più la rete ha recentemente rivelato la durata delle prossime tre puntate del capitolo.

Oltre al filmato che potete guardare comodamente qui sotto, infatti, la AMC ha confermato che i prossimi tre episodi della seconda parte della stagione avranno anch'essi, come già accaduto per diverse puntate precedenti, un runtime più esteso rispetto al solito.

In particolare, la premiere della seconda parte di stagione, ovvero l'episodio 7x09, avrà una durata di 73 minuti. L'episodio 7x10, che verrà trasmesso il 19 febbraio, comprenderà un extra di sei minuti e l'episodio 7x11 avrà una durata extra di otto minuti e verrà mandato in onda il 26 febbraio.

I titoli degli episodi 7x10 e 7x11 non sono ancora stati rivelati, ma la premiere di mezza stagione, diretta dal produttore esecutivo Greg Nicotero, si intitola Rock in the Road. L'episodio 7x10 è stato diretto da Jeffrey F. January, mentre l'episodio 7x11 ha visto sulla sedia da regista Kari Skogland.

Ricordiamo che la prossima puntata di The Walking Dead verrà trasmessa domenica 12 febbraio su AMC e lunedì 13 febbraio in Italia su FOX.