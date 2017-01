The Walking Dead 7: online il nuovo trailer per i prossimi episodi

Ormai manca meno di un mese al ritorno della seriecon i suoi nuovi episodi della seconda parte della settima stagione e la rete via cavo a stelle e strisceha rilasciato online un nuovissimo promo che ci permette di dare un'occhiata in più a ciò che accadrà nelle prossime puntate. Il video è disponibile dopo il salto.

Oltre a questo nuovo filmato, il network AMC ha anche diffuso in rete una nuova descrizione ufficiale che ci introduce ai prossimi episodi e in cui si può leggere: "Il gruppo di Rick scoprirà ancora una volta che il mondo non è quello che pensava che fosse. Tutto è molto più grande di ogni cosa che abbiamo visto finora. I protagonisti si sono prefissi un obiettivo singolare, ovvero quello di sconfiggere Negan e completare questa missione non sarà facile. Ancora più importante, la vittoria richiederà l'impegno di più persone rispetto a quelle che risiedono ad Alexandria. La squadra ha bisogno dei numeri del Regno e di Hilltop ma, come Rick aveva previsto, Ezekiel (Khary Payton) e Gregory (Xander Berkeley) non vogliono spargimenti di sangue. Per convincerli del contrario avrà bisogno di più che le sole parole. Rick e il gruppo dovranno andare più lontano per trovare le armi, cibo e nuovi combattenti. Incontreremo nuovi sopravvissuti in luoghi incredibili. Vedremo Rick e il gruppo messi alla prova in modi che non abbiamo mai visto prima. Vedremo il tradimento da parte di persone di nostra fiducia. Rick è sicuro di poter guidare il suo gruppo e molti altri, tutti insieme con l'obiettivo comune di far cadere Negan. Ma nessun piano potrà preparerà il gruppo ad una guerra con Negan e il suo esercito.".

The Walking Dead tornerà su AMC domenica 12 gennaio.