The Walking Dead 7: online un nuovo video dall'episodio 7x11!

Nel corso della serata di ieri, qui in Italia, è andata in onda la decima puntata della settima stagione della serie horrore la rete via cavoha già diffuso online uno sneak peek che ci consente di dare una prima occhiata al prossimo e undicesimo episodio del capitolo. Come sempre, potete vedere il video dopo il salto, in fondo alla news.

Come sappiamo, nel corso della puntata finale della prima parte di stagione, Negan ha preso come prigioniero Eugene e, a quanto pare, la prossima e undicesima puntata che porterà il titolo originale di Hostiles, riporterà sui piccoli schermi il personaggio. La descrizione dell'episodio recita: "Uno dei componenti della comunità di Alexandria deve orientarsi nel mondo misterioso, confuso e terrificante dei Salvatori.".

Il nuovo video da poco arrivato in rete ci mostra il ritrovamento del membro dei Salvatori che Daryl ha attaccato per poter fuggire. Ci vengono inoltre mostrati gli avvenimenti successivi presso il covo dei Salvatori. In particolar modo, il tutto si concentra sulla reazione di Dwight alla fuga del prigioniero. Il personaggio sembra essere alquanto terrorizzato e, presumibilmente, le cose non si stanno mettendo bene per lui.

The Walking Dead tornerà con la sua prossima puntata domenica 26 febbraio sui piccoli schermi a stelle e strisce sulla rete via cavo AMC mentre, in Italia, l'episodio verrà trasmesso lunedì 27 febbraio alle ore 21 su FOX, canale 112 della piattaforma satellitare Sky.