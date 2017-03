The Walking Dead 7: online un primo video estratto dal season finale!

Come sapete, da poche ore negli Stati Uniti è andata in onda la penultima e quindicesima puntata della serie horror, sulla rete via cavo, che subito dopo ha reso disponibile un nuovo sneak peek della puntata successiva che chiuderà il settimo capitolo della serie. Il filmato, come sempre, è disponibile dopo il salto.

Ormai siamo quasi arrivati al termine di questa settima stagione e le varie comunità si stanno finalmente preparando per la guerra. Proprio per questo, quindi, la prossima settimana dovrebbe portarci un episodio pieno di azione. In questo sneak peek esteso, infatti, vediamo Ezekiel impegnato a preparare il Regno alla battaglia, dopo aver capito che, ormai, lo scontro è necessario. Come possiamo vedere dal video, sembra che anche la tigre Shiva si parteciperà alla lotta e, mentre Carol sembra ormai tornata alle sue vecchie convinzioni, resta ancora in dubbio la posizione di Morgan.

La penultima e quindicesima puntata di The Walking Dead verrà trasmessa in Italia questa sera alle ore 21:00 su FOX, mentre il seaon finale andrà in onda domenica 2 aprile negli Stati Uniti su AMC, per poi arrivare la sera seguente nel nostro paese.