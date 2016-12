The Walking Dead 7: online il secondo nuovo trailer dei prossimi episodi!

Come tutti sappiamo, è già passata più di una settimana dalla fine della prima parte della settima stagione della serie horrore, in attesa delle nuove puntate della seconda parte del capitolo, la reteha diffuso un nuovo emozionante trailer che voi potete guardare comodamente dopo il salto.

Attenzione possibili Spoiler!

Con alcune scene inedite rispetto a quelle contenute nel teaser rilasciato dopo il finale di mezza stagione, si capisce sempre di più che il tema della seconda parte sarà: Rise Up.

Rick Grimes sta iniziando ad impegnarsi per unire le comunità del Regno e di Hilltop con Alexandria per combattere contro i Salvatori.

Stando a tutte le testimonianze degli attori e del team creativo e visti questi filmati, sembra proprio che la stagione 7B sarà drasticamente diversa dalla stagione 7A. A quanto pare, infatti, dopo molte puntate in cui è stata messa in chiaro la situazione di ogni personaggio e le dinamiche interne ed esterne alle varie comunità, soprattutto per quanto riguarda i loro rapporti reciproci, le prossime e nuove puntate dovrebbero offrirci molta più azione e, molto probabilmente, inaspettate soprese, come si evince dalle sequenze finali del trailer qui sotto.

Ricordiamo che la settima stagione di The Walking Dead riprenderà il 12 febbraio su AMC.