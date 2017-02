The Walking Dead 7: Rick proiettato verso il futuro nel nuovo trailer

La rete via cavoha da poco diffuso online un nuovo trailer per la seconda parte del settimo capitolo della serie horror, che farà il suo ritorno sui piccoli schermi italiani e statunitensi tra meno di due settimane. Come sempre, potete guardare comodamente il nuovo filmato, dopo il salto, in fondo alla news.

Come ormai sappiamo, per ridare una vita alle comunità sottomesse al potere crudele dei Salvatori, Rick Grimes sarà disposto a rischiare tutto nel tentativo di sconfiggere il loro oppressore Negan. Al fine di ottenere il supporto delle di comunità di Hilltop e del Regno, Rick dovrà impegnarsi moltissimo per convincere Gregory, il re Ezekiel ed i cittadini delle comunità nella stessa situazione di Alexandria: "Non si tratta di noi più" -dice Rick - "Si tratta di avere un futuro.".

The Walking Dead ritornerà con il resto della sua settima stagione domenica 12 febbraio alle ore 21:00 sul network americano AMC, mentre in Italia la serie tornerà lunedì 13 febbraio su FOX.