The Walking Dead 7: Scott Gimple sull'eventuale ritorno di Steven Yeun

Ormai la settima stagione diha visto la sua conclusione con la sua sedicesima puntata di questa settimana e dopo quello che abbiamo visto nel season finale, molti fan si stanno chiedendo se in futuro sarà possibile assistere alla ricomparsa di qualche vecchia conoscenza. A rispondere è stato lo showrunner

Attenzione! Spoiler per il finale della settima stagione!

Nell'ultima puntata di questo settimo capitolo, infatti, abbiamo assistito alla ricomparsa di Michael Cudlitz nei panni del personaggio di Abraham Ford, che viene ricordato da Sasha prima della sua morte.

Naturalmente, il ritorno di Abraham ha portato i fan della serie AMC ad ipotizzare che in futuro potremmo assistere anche al ritorno di Glenn per una scena in cui Maggie lo sogna o lo ricorda.

In una recente intervista, lo showrunner Scott Gimple ha rivelato che rivedere Glenn, impersonato dall'attore Steven Yeun in The Walking Dead è "certamente possibile". In particolare, lo showrunner ha affermato: "Sarei sciocco a dire che non è possibile un suo ritorno, anche se potrebbe non accadere così presto. Le cose sono accadute abbastanza rapidamente, ma nonostante ciò non è trascorso un grande periodo di tempo", ha affermato Gimple.

L'occasione che secondo i fan si presterebbe meglio per un breve ritorno dell'attore, sarebbe durante una sequenza onirica, un flashback, o un'altra sequenza non collocata nel tempo reale, probabilmente proprio in corrispondenza della nascita del bambino di Glenn e Maggie.