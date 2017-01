The Walking Dead 7: Un nuovo personaggio e una nuova location

Una foto esclusiva pubblicata da EW mostra Rick conversare con una donna in un posto mai visto nelle precedenti stagioni. The Walking Dead sta per tornare con la 7B.

I fan si stanno interrogando sull'identità della donna nella foto che conversa con Rick in quella che sembra una discarica. Nuova location e nuovo personaggio per i nuovi episodi di The Walking Dead? Qualcuno ha ipotizzato che ragazza di spalle faccia parte di un nuovo gruppo di sopravvissuti che si aggiungerà a Alexandra, Hilltop, The Kingdom, che magari troveremo uniti per sconfiggere il malvagio Negan.

Andrew Lincoln aveva già anticipato un cambio di direzione per la 7B di The Walking Dead, ed effettivamente sembra che il suo personaggio Rick sia pronto a tornare in campo decisamente più combattivo.