The Walking Dead 8: Chandler Riggs loda la sceneggiatura del primo episodio

Da qualche settimana è andata in onda la puntata finale della settima stagione della serie horrore i fan si stanno già chiedendo che cosa dovranno aspettarsi dal prossimo capitolo dello show, soprattutto dopo questa controversa stagione. A darci un primo indizio è, che ha già letto la prima sceneggiatura.

Nonostante i problemi della stagione appena passata, molti dei fan sono già in attesa di vedere che cosa accadrà nella stagione 8 dello spettacolo, che dovrebbe essere molto più intensa dal momento che, ormai, è stato annunciato apertamente l'arrivo di una guerra.

Il trailer che ci presenterà la prossima stagione ha un'uscita prevista in corrispondenza con il San Diego Comic Con di quest'anno ma, come accennato sopra, un primo piccolo indizio ci viene già dato da una delle stelle dello spettacolo. L'attore Chandler Riggs, che interpreta Carl Grimes nello show, si è infatti rivolto al suo account personale di Twitter dopo aver letto il copione della prima puntata della stagione 8 di The Walking Dead e sembra che abbia trovato solo cose positive all'interno della sceneggiatura dell'episodio.

Il personaggio di Carl è forse quello che ha subito più trasformazioni nel corso dei vari capitoli dello spettacolo, evolvendo e diventando man mano sempre più duro e freddo e, molto probabilmente, questa trasformazione del ruolo continuerà sulla stessa linea anche nel corso della prossima stagione, che dovrebbe fare il suo debutto nell'autunno del 2017.