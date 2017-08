The Walking Dead 8: entra nel cast della stagione Avi Nash

La celeberrima serie horror, sta definendo il gruppo di interpreti che verranno presentati nell'imminente capitolo dello show. Lo spettacolo della rete, infatti, ha recentemente aggiunto un nuovo membro al cast per la sua prossima e ottava stagione, ovvero l'attore

Nash, che è apparso in un episodio della serie HBO intitolata Silicon Valley, ha anche interpretato il ruolo di Saleem in Barry, un film sulla vita di Barack Obama nel periodo di studi trascorso presso la Columbia University.

Lo spettacolo sull'apocalisse di zombie di AMC ha completato la sua settima stagione all'inizio di quest'anno e ha posto le basi per l'imminente guerra tra Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Negan (Jeffrey Dean Morgan). La serie tornerà per la stagione 8 con la sua prima puntata che sarà il 100esimo episodio dello show.

Nash entrerà a far parte della serie AMC in un ruolo ancora sconosciuto, ma una casting-call per un personaggio chiamato Abbud, uscita all'inizio di quest'anno, potrebbe venirci in aiuto: "Abbud, un musulmano-americano amorevole, i cui nervi sono piuttosto scossi a causa di una permanenza eccessivamente prolungata all'esterno.".

Abbud non corrisponde al nome di nessun personaggio nella versione cartacea della storia, tuttavia le casting-call usano spesso nomi falsi per nascondere la vera identità di un personaggio. Secondo l'ipotesi più diffusa, Nash potrebbe andare a ricoprire il ruolo di Siddiq.

L'ottava stagione di The Walking Dead farà il suo debutto il 22 ottobre.