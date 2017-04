The Walking Dead 8: nella prossima stagione arriveranno 2 nuovi personaggi

La settima stagione della serie horrorè finita da qualche settimana, ma i primi particolari riguardo al capitolo successivo dello spettacolo cominciano già ad affiorare e, oltre alle prime impressioni degli attori protagonisti, emergono novità anche sui nuovi personaggi che faranno capolino con i prossimi episodi.

La scorsa settimana, infatti, Chandler Riggs, che nella serie ricopre il personaggio di Carl, aveva postato un messaggio sul suo account personale di Twitter condividendo con i fan le sue prime impressioni sulla premiere della prossima stagione.

Ora, emergono novità anche per quanto riguarda il cast. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l'ottava stagione introdurrà due nuovi personaggi che si dovrebbero schierare con il nostro gruppo e, quindi, dalla parte del bene. In particolare, nelle nuove puntate assisteremo all'entrata in scena di Dillon, un ventenne che non può fare a meno del sarcasmo, e Abbud, un musulmano americano con i nervi distrutti dal lungo tempo trascorso come lupo solitario nell'apocalisse zombie. Nessuno dei due trae origine dalla serie a fumetti su cui lo spettacolo si basa e, a quanto pare, il personaggio di Dillon rimarrà nella serie anche per le future stagioni dello show, mentre quello di Abbud potrebbe avere un arco narrativo più breve. Al momento non ci sono ancora state comunicazioni riguardo agli attori che andranno a ricoprire questi ruoli.

The Walking Dead dovrebbe fare il suo ritorno nel mese di ottobre e si prevede che il primo trailer venga presentato in anteprima durante la San Diego Comic-Con di luglio.