The Walking Dead 8: online il primo trailer ufficiale direttamente dal Comic-Con

Direttamente dal San Diego Comic-Con, AMC ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale per l'ottava stagione di, acclamato serial televisivo ispirato ai fumetti horror di. Potete trovare il trailer di ben cinque minuti in questa notizia.

La serie, ormai un vero e proprio fenomeno, è prodotta da Scott M. Gimple, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert, Greg Nicotero e Tom Luse. The Walking Dead è ambientato in un mondo dove si è verificata un'apocalisse zombie. La serie segue un gruppo di sopravvissuti, guidati da Rick Grimes, mentre tentano di farsi strada tra i non morti. Ma gli zombie non sono l'unico problema...

Nel cast Andrew Lincoln, Norman Reedus, Steven Yeun, Lauren Cohan, Danai Gurira, Chandler Riggs, Michael Cudlitz, Josh McDermitt, Ross Marquand, Christian Serratos e Jeffrey Dean Morgan.

L'ottava stagione torna il 22 ottobre.