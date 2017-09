The Walking Dead 8: Rick ispira il suo esercito nel nuovo promo

ha rilasciato un nuovo promo dedicato a, la nuova stagione dello show ispirato al fumetto di Robert Kirkman. Il video è stato rilasciato sul canale Twitter ufficiale della serie TV, che in Italia è trasmessa da

Soli 30 secondi per il nuovo video promozionale di The Walking Dead 8, che ci offre uno sguardo a Rick Grimes e al suo discorso per motivare il suo esercito nella guerra totale contro Negan e i Salvatori.

Il protagonista interpretato da Andrew Lincoln pronuncia "il mondo è nostro di diritto" e carica i suoi in vista di quello che appare come lo scontro finale contro il perfido antagonista, i cui panni sono vestiti dal grande Jeffrey Dean Morgan.

The Walking Dead8 8 torna, lo ricordiamo, il 22 ottobre negli USA e il 23 ottobre alle 21:00 sul canale FOX di Sky.