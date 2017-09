The Walking Dead 8: lo showrunner parla di Carol ed Ezekiel

tornerà a ottobre sul piccolo schermo e abbiamo da poco ricevuto la sinossi ufficiale, direttamente da AMC. Cosa aspetta i protagonisti della nuova stagione? Lo showrunner della serie fornisce qualche anticipazione.

Nel corso di un'intervista, cominciando con il parlare del personaggio di Carol, Scott Gimple ha dichiarato:

"La sua intera storyline l'ha preparata a questo - è pronta. La forza e il coraggio che mostrerà in questa stagione, e l'ingenuità che assumerà... è davvero soddisfacente".

Parlando, invece, di Ezekiel, sono emerse le seguenti informazioni:

"Ci saranno alcuni momenti intensi per Ezekiel. Carol non è nuova alle difficoltà e alla brutalità che stanno per affrontare. Ezekiel è un po' più inesperto. Il contrasto tra loro due sarà duro".

