The Walking Dead 8: svelata la sinossi della prossima stagione [SPOILER]

: Spunta in Rete la sinossi ufficiale di: la nuova stagione, che mostrerà il confronto finale tra l'esercito die il gruppo di, esordirà su AMC a ottobre e sarà disponibile, in contemporanea, sul canale Fox di Sky.

Ecco quanto svelato sulla trama di The Walking Dead 8 dalla sinossi, pubblicata da AMC:

"Nella scorsa stagione, Rick Grimes e il suo gruppo di sopravvissuti hanno affrontato la sfida più pericolosa finora. Confortati dalla familiarità di Alexandria, hanno abbassato la guardia solo perché venisse loro ricordato quanto può essere brutale il mondo in cui vivono. Sentendosi impotente di fronte alle regole e alle richieste di Negan, Rick aveva chiesto al gruppo di non ribellarsi. Ma avendo visto che con Negan non è possibile ragionare, Rick aveva iniziato a mettere insieme le altre comunità sottomesse dai Salvatori.

E con il supporto di Hilltop e del Regno, finalmente i nostri hanno la potenza di fuoco necessaria a contrastare i Salvatori. Nella nuova stagione, Rick dichiarerà "guerra totale" a Negan e a tutti i suoi alleati. I Salvatori sono di più, sono meglio equipaggiati e sono spietati ma Rick e le altre comunità che si sono unite combattono per la promessa di un futuro migliore. Le regole d'ingaggio sono tracciate e li porteranno a un'offensiva carica d'azione. Finora, la sopravvivenza è stata lo scopo primario di Rick e del gruppo, ma ora non basta più.

Devono combattere per riprendersi la libertà, in modo da poter continuare a vivere. In modo da poter ricostruire. Come in ogni battaglia, ci saranno delle perdite. Delle vittime. Ma con Rick a guidare le forze di Alexandria, con Maggie a capo di quelle di Hilltop e con ReEzekiel alla guida del Regno, la morsa di Negan e dei Salvatori sul mondo potrebbe finalmente finire".

La prossima stagione di The Walking Dead segnerà la definitiva sconfitta di Negan?