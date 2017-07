The Walking Dead 8: il trailer del Comic-Con raggiunge visualizzazioni da record

L'annuale appuntamento al Comic-Con di San Diego è stato, come ormai saprete, il luogo di gustose notizie e anticipazioni per la prossima e ottava stagione della serie horrore, in occasione della convention, il networkha rilasciato un nuovo trailer dell'imminente capitolo che ha raggiunto moltissime visualizzazioni.

La prossima ottava stagione è stata annunciata come la migliore della storia dell'intero show, soprattutto perché sarà più ricca di azione rispetto allo scorso capitolo. Alcune di queste scene d'azione sono state anticipate nel primo trailer della stagione. Il filmato diffuso da AMC ha provocato forti reazioni da parte dei fan, soprattutto per quanto riguarda alcuni particolari del personaggio di Rick Grimes.

Secondo la rete, trailer dell'ottavo capitolo della serie ha raggiunto oltre 31 milioni di viste su YouTube, Facebook, Twitter e AMC.com nei suoi primi quattro giorni, battendo così il record del trailer della stagione precedente e superando altri importanti trailer pubblicati durante l'SDCC 2017.

In una dichiarazione, il presidente degli AMC Studios, Charlie Collier, ha affermato: "Ringraziamo ancora una volta i fan per essere accorsi numerosi al nostro panel presso il Comic-Con, condividendo con noi il nostro fortunato settimo anno. Questa grande festa si è conclusa e ci teniamo molto ad esprimere la nostra gratitudine agli spettatori di tutto il mondo per aver visto il nostro trailer più di 31 milioni di volte. Non vediamo l'ora di condividere molto di più con voi e di regalarvi una stagione indimenticabile.".

Ricordiamo che The Walking Dead ritornerà negli Stati Uniti il 22 ottobre.