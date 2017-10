The Walking Dead: alcune novità riguardo al personaggio Eugene

Iltornerà su FOX la serie zombie più amata di sempre e alcuni attori cominciano a raccontarci qualche dettagli in più sui loro personaggi. È il caso dell'attore, il quale interpretanella serie

Alla fine della settima stagione, Eugene si era schierato al fianco di Negan e i Salvatori - anche se questi avevano ucciso il loro caro amico Abraham e altri suoi amici e avevano rapito lo stesso Eugene. E dalle parole di McDermitt, in un'intervista a Comicbook, pare che, nella prossima stagione, Eugene entrerà nel Team Negan al 100%. "È con i Salvatori, è nel team di Negan, sta pensando a se stesso. Sta pensando alla sua sopravvivenza in questa apocalisse", ha dichiarato McDermitt. "È interessante perché, in una scena alla fine della sesta stagione, si sentiva un sopravvissuto e questo sentimento era accresciuto in lui. Ma poi quando Negan ha ucciso Glenn e Abraham, è diventato un 'Come posso chiamarmi sopravvissuto?'. Infatti, alla fine della settima stagione, lo abbiamo visto dire a Sasha: 'Come posso chiamarmi sopravvissuto se l'uomo che credevo fosse il più grande sopravvissuto è stato ucciso?' Capisci? In realtà è veramente un sopravvissuto. Fa quello che deve per sopravvivere e vivere. Se questo significa aiutare Negan e gli altri, allora è questo quello che farà".

Anche se per alcuni fan, questo può sembrare un comportamento sbagliato, è del tutto conforme al carattere di Eugene. La prima volta che lo abbiamo incontrato, Eugene aveva ingannato Abraham e Rosita per farsi proteggere sostenendo di essere a conoscenza di una cura per debellare la malattia che rende zombie. Eugene sa di non essere un combattente e si affida alle persone più forti che incontra per sopravvivere. Nel primo caso ad Abraham, nel secondo all'assassino di Abraham.

Voi cosa ne pensate? Impazienti di rivedere i personaggi della serie The Walking Dead?