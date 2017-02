The Walking Dead: arriva online il teaser del Superbowl

Come accaduto anche per molte altre produzioni cinematografiche e televisive, anche per la serie horrorè stato diffuso, nel corso della giornata di ieri, il trailer ideato e sviluppato appositamente per il grandissimo evento sportivo americano del Superbowl e che voi potete guardare comodamente dopo il salto, in calce alla news.

Con tutte le critiche che The Walking Dead ha affrontato durante la prima metà della stagione 7, lo spettacolo ci ha lasciati con la sua ottava puntata con Rick e gli altri sopravvissuti intenti a fare fronte comune, pronti al faccia a faccia con Negan e i suoi Salvatori.

La svolta, secondo molti, rappresenta quell'inversione di rotta necessaria dopo una serie di episodi spesso ritenuti troppo lunghi e eccessivamente concentrati sul sadismo di Negan.

La serie tornerà negli Stati Uniti nella serata della prossima domenica con Rock in the Road, prima puntata di una seconda parte in otto episodi all'insegna, a quanto parte, di una riscossa di Rick, finalmente pronto ad affrontare il nemico. Oltre alla promessa della battaglia, i prossimi sviluppi potrebbero portare alla costruzione di una comunità allargata che potrebbe comprendere Alexandria, Hilltop e il Regno. Le potenziali opportunità di narrazione future di The Walking Dead sono molto vaste e potrebbero anche includere il ritorno di Carol e Morgan alla trama centrale.

In Italia, i nuovi episodi verranno trasmessi a partire dalla serata di lunedì 13 febbraio alle ore 21:00 su FOX.