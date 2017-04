The Walking Dead: due video celebrativi per la settima stagione

Anche la settima stagione diè stata consegnata agli archivi, con un ultimo episodio che, come sempre, ha diviso profondamente la critica e gli spettatori, i quali attendono già con impazienza i nuovi episodi della serie tv targata AMC Studios basata sui fumetti di Robert Kirkman.

Gli attori della serie hanno voluto salutare i fan e tirare le somme sugli episodi da poco andati in onda con i due filmati che trovate in calce. Nel primo, Andrew Lincoln descrive la stagione come “eclettica”, che ha regalato agli spettatori momenti pieni di adrenalina e divertenti, mentre Ross Marquand fa notare agli spettatori come la settima stagione abbia espanso il mondo di The Walking Dead.

Il secondo filmato, invece, si concentra su coloro che hanno lasciato il cast in questa stagione.