The Walking Dead: ecco i nuovi misteriosi poster

Questo non è un anno facile per i protagonisti di. L’introduzione die dei suoiha significato, per il gruppo di, violenza e morte. La seconda parte della settima stagione mostrerà il loro riscatto? Ecco i nuovi poster.

Negli ultimi episodi andati in onda Negan e il suo gruppo hanno eliminato Spencer e Olivia, oltre ad aver rapito Eugene. A seguito di questi eventi Rick decide che è giunto il momento di contrattaccare: ritrovati Maggie, Sasha e Daryl, il gruppo si prepara a combattere.

AMC ha rilasciato alcuni nuovi poster per la seconda parte di stagione. Le immagini non offrono risposte ma altre domande. Quale sarà il significato di queste fotografie? Scrivetelo nei commenti! The Walking Dead tornerà su AMC a Febbraio 2017. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.