The Walking Dead: ecco il teaser trailer della seconda parte di stagione!

Nel corso del week-endha pubblicato un nuovo teaser trailer dedicato alla seconda parte della settima stagione di. I nuovi episodi andranno in onda a partire dal 12 Febbraio e dovrebbero mostrare la battaglia decisiva con

La prima metà della settima stagione ci ha mostrato le conseguenze sul gruppo di Rick Grimes (Andrew Lincoln) delle azioni terribili compiute da Negan (Jeffrey Dean Morgan) nella première. Il gruppo è caduto sotto il dominio dei Saviors, il gruppo guidato da Negan, e deve sottostare a regole terrificanti.

La seconda parte di stagione dovrebbe mostrare la rivolta del gruppo di Grimes e di tutti quelli sotto il controllo di Negan. La battaglia unirà il gruppo di Alexandria con quello del Regno e di Hilltop. Riusciranno Rick, Ezekiel (Khary Payton) e Gregory (Xander Berkeley) a evitare un bagno di sangue?

Il video è disponibile in fondo alla notizia, restate con noi per tutti gli aggiornamenti su The Walking Dead!