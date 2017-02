The Walking Dead: Ecco titoli e sinossi dei prossimi episodi

Il ritorno didalla sua pausa invernale è vicino e le notizie sui prossimi episodi sono sempre più numerose. Sono stati rivelati, infatti, titoli e sinossi delle prossime puntate. Leggiamoli insieme e cerchiamo di capire cosa potrebbe succedere nello show.

ATTENZIONE!!!! Nella notizia potrebbero essere presenti spoiler sulla settima stagione di The Walking Dead! Leggete a vostro rischio e pericolo!!!!

Cosa succederà al gruppo di Rick nella seconda parte di stagione? Titoli e sinossi dei prossimi episodi potrebbero fornirci qualche indizio. Eccoli:

Episodio 10 - New Best Friends: Mentre cerca di ritrovare un abitante di Alexandria scomparso, Rick ed il suo gruppo incontrano un misterioso collettivo, con abitanti diversi da quanto avessero mai visto fino a quel momento.

Episodio 11 - Hostiles and Calamities: Un abitante di Alexandria scopre di dover visitare il misterioso, confusionario e terribile mondo dei Saviors.

Episodio 12 - Say Yes: Il gruppo è alla ricerca di provviste; ad Alexandria, invece, qualcuno deve prendere una decisione moralmente discutibile.

Episodio 13 - Bury Me Here: Gli eventi non vanno come previsto mentre un gruppo di abitanti del Regno consegna le provviste promesse ai Saviors.

Tutto sembra indicare che questa seconda parte di stagione mostrerà alcuni momenti molto drammatici, probabilmente tutti legati al confronto tra il gruppo di Rick e quello di Negan. Cosa ne pensate? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su The Walking Dead!